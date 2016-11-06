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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك

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برج الميزان من الأبراج الهوائية التى تتسم بالعاطفة وتحكيم العقل فى تصرفاتهم، ونقدم توقعات برج الميزان اليوم على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى :

اليوم سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلالها دفعة واحدة، فأى تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك المربحة، فقد تلتقى بشخص من ماضيك الذى سيجلب لك هذا العرض أو قد يتم تقديمه من قبل شخص غريب تماماً، فهذا واحد من تلك الأوقات المهمة لاتخاذ القرار.

 

الميزان على الصعيد العاطفى :

قد تفعل أشياء من شأنها أن تزيد ثقتك فى علاقتك مع شريك الحياة فى الفترة الحالية، وهذا يعزز من العودة لصالح علاقتكما وقضاء وقتاً سعيداً معاً، فقد تحظى بأوقات سعيدة مع من تحب، فتستطيه تناول الطعام معاً فى الخارج، كما أن إدخال شريك حياتك لعائلتك يستغرق وقتاً طويلاً، فتذكر أن عليك السير بخطوات ثابتة للفوز فى تلك المهمة.

 

الميزان على الصعيد الصحى :

اليوم قد تستشير شخص ما قد يكون قرب لك أو غريب عنك تماماَ، للحصول على المشورة ذات الصلة بصحتك للحصول على صحة جيدة، ولذا سوف تستفيد بشكل ملحوظ إذا كنت ملتفت إلى هذه النصيحة، كما أن اليوم هو مثالى للاسترخاء والتخلص من التوتر المتراكم، ويجب أن تأخذ هذا الوقت لممارسة بعض التأملات التى تشتد الحاجة إليها لتحديث عقلك.

 

توقعات علماء الأبراج لك بالفترة القادمة :

كان لديك شعور لا يهدأ فلم تكن تشعر بالسعادة خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنك اليوم على أتم الاستعداد لاتخاذ خطوات أكثر جدية للعمل على حل المشكلةن فأنت تحتاج إلى معرفة وفهم من أين تكمن المشكلة، واليوم أنسب يوم للقيام بهذه العملية، كما أن اليوم أيضاً مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التى تم تجاهلها لفترة طويلة جداَ.


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مصر 365

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