حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 6/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. الدلو الأكثر استقرارا وحظا

نقدم لقراء "اليوم السابع" توقعات الأبراج ليوم الأحد 6 نوفمبر 2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى، وبشكل عام يسيطر الهدوء على الصعيد العاطفى لغالبية الأبراج والاستقرار، وبعض الأبراج تحظى بمفاجأة سعيدة وتطور إيجابى على الصعيد العاطفى واهتمام زائد من الشريك، أما على الصعيد المهنى فهناك بعض الأبراج محظوظة والأخرى تعانى ارتباكًا كبيرًا.

ويعد برج الدلو الأكثر حظًا لهذا اليوم، حيث يحظى بالاستقرار العاطفى والتقدم المهنى فى الوقت نفسه.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى :

اليوم سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلالها دفعة واحدة، فأى تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك المربحة، فقد تلتقى بشخص من ماضيك الذى سيجلب لك هذا العرض أو قد يتم تقديمه من قبل شخص غريب تماماً، فهذا واحد من تلك الأوقات المهمة لاتخاذ القرار.

الميزان على الصعيد العاطفى :

قد تفعل أشياء من شأنها أن تزيد ثقتك فى علاقتك مع شريك الحياة فى الفترة الحالية، وهذا يعزز من العودة لصالح علاقتكما وقضاء وقتاً سعيداً معاً، فقد تحظى بأوقات سعيدة مع من تحب، فتستطيه تناول الطعام معاً فى الخارج، كما أن إدخال شريك حياتك لعائلتك يستغرق وقتاً طويلاً، فتذكر أن عليك السير بخطوات ثابتة للفوز فى تلك المهمة.

الميزان على الصعيد الصحى :

اليوم قد تستشير شخص ما قد يكون قرب لك أو غريب عنك تماماَ، للحصول على المشورة ذات الصلة بصحتك للحصول على صحة جيدة، ولذا سوف تستفيد بشكل ملحوظ إذا كنت ملتفت إلى هذه النصيحة، كما أن اليوم هو مثالى للاسترخاء والتخلص من التوتر المتراكم، ويجب أن تأخذ هذا الوقت لممارسة بعض التأملات التى تشتد الحاجة إليها لتحديث عقلك.

توقعات علماء الأبراج لك بالفترة القادمة :

كان لديك شعور لا يهدأ فلم تكن تشعر بالسعادة خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنك اليوم على أتم الاستعداد لاتخاذ خطوات أكثر جدية للعمل على حل المشكلةن فأنت تحتاج إلى معرفة وفهم من أين تكمن المشكلة، واليوم أنسب يوم للقيام بهذه العملية، كما أن اليوم أيضاً مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التى تم تجاهلها لفترة طويلة جداَ.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تلتقى اليوم بتوأم روحك فاستمع إلى قلبك

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى :

الأمر يتطلب منك التركيز فيما يتعلق بالاستثمارات والأمور المالية كما عليك ان تسيطر على نفسك، ولكن لا تذهب لأى مشروع تجارة رابحة اليوم، لا تنتقل من مجال عملك فعليك اكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.

الحمل على الصعيد العاطفى :

من المحتمل أن تلتقى اليوم بشخص مثالى بالنسبة لك، فثق بحظك فمن المتوقع أن تقابل توأم روحك فاستمع إلى قلبك اليوم حتى لو عقلك حذرك من هذا الشخص، فكل شئ يسير فى الطريق الصحيح لمرة واحدة، فالأحداث رومانسية فى طريقها إليك فلا تفوت فرصة إقامة علاقة ذات معنى فى حياتك.

الحمل على الصعيد الصحى :

اليوم صحتك فى حالة جيدة ويرجع ذلك أساساً لشعورك بأنك جيد من الناحية العاطفية، فتتمتع بالثقة بالنفس والاستقرار العاطفى والسعادة والقوى العلاجية التى تشفى الداخل والخارج، وبشكل عام إنه يوم عظيم لإنجاز شئ مهم على الأرجح لتحقيق النجاح والتقدير.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

تجنب التأخير فى أداء مهامك، كما أن الوقت هو الأفضل للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى الانضباط والتركيز على انجاز المهام الخاصة بك، وكذلك جرعة صحية من قوة الإرادة، فكنت بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب حيث التخطيط كثيراً وقد حدث هذا بالفعل من أجل أن يؤدى ذلك إلى نتيجة ناجحة.

حظك اليوم برج القوس الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. نقلة نوعية على مستوى العمل

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

طموحاتك بشأن العلاقة العاطفية مشروعة جدًا، ولكن عليك أن تتحلى بالصبر وتكون على تواصل دائم مع الحبيب حتى يساعدك على تحقيق أحلامك والوصول سويًا إلى ما تبحث عنه دون أن تشعر بأى أعباء نفسية.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

ربما تكون الفترة المقبلة هى الأفضل رغم كل الضغوط التى تعرضت لها، ولكن عملًا بمبدأ لكل مجتهد نصيب، فأعلم أنك استطعت أن تجتهد بما كفل لك الوصول إلى أحلامك وتحقيق الكثير من النجاحات، وهو ما يساعدك على تحقيق نقلة نوعية فى العمل.

برج القوس على الصعيد الصحى..

آلام فى المعدة مع سوء فى الهضم، عليك أن تتبع تناول الأنظمة الصحية، وكذلك البعد تمامًا عن المشروبات الغازية المُضرة لك خصوصًا وأنت مريض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة جيدة جداً على كل المستويات الصحية والمهنية والعاطفية، وانفراجة مالية فى القريب العاجل.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 6-11-2016 على الصعيد المهنى يحتاج للمزيد من التركيز والتخلى عن اختلاق المشاكل.. الشق العاطفى مهدد بعد تعاملك بأنانية

برج الأسد على الصعيد المهني:

لمواليد برج الأسد الصعيد المهنى يسير بخطى بطيئة و ذلك يرجع لأنك تخليت عن تركيزك ووظفت جهودك فى متابعة شئون من حولك و البعد عن اختلاق المشاكل ، لا تتردد فى التخلى عن فضولك و التركيز فى عملك حتى تتلقى اشادات مديريك .

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية مشتته لحد كبير ، فتعاملك الدائم بأنانية جعل الشريك فى طريقة للتخلى عنك والبحث فورا عن البديل ، عليك ان تنقذ الموقف .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد حالتك المزاجية تحتاج للكثير من الدعم و ذلك بعد تعرضك لسلسة طويلة من المشاكل أفسدت خطتك للوصول للهدوء و السعادة .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان عليك الالتزام بالصبر و تتخلى تماما عن انفعالاتك الغير مبررة والتى اصبحت محط انتقاد من قبل الكثيرين .

حظك اليوم برج العذراء الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة عاطفية طارئة

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

أزمة عاطفية طارئة بينك وبين شريك الحياة، خلاف قديم سينفجر الآن، عليك التعامل مع الموقف بطريقة أكثر ذكاء، تقبله، وتفهم وجهة نظر هو الحل الأفضل لحل الأزمة.

برج العذراء على الصعيد المهنى ..

الآن الفرصة متاحة أمامك لكى تحقق ما تريد من أحلام، عليك مراعاة كل الآراء والبدء من جديد اتجاه تحقيق أحلامك، الاستماع إلى النصائح سيكون مفيد كثيرًا لك.

على الصعيد الصحى ..

الحفاظ على صحتك ليست رفاهية، فمع انخفاض درجات الحرارة عليك الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة وكذلك تناول المشروبات الساخنة، والمفيدة لك ولصحتك فى هذا الوقت من العام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة الكثير من التغيرات على مستوى العمل والأسرة، كما أنه من المتوقع أن تسافر إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن رحلة عمل سريعة.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 6-11-2016 على الصعيد المهنى الوصول للنجاح مضمون.. الشق العاطفى مستقر وشريكك يقدر دعمك له

برج الدلو على الصعيد المهني:

لمواليد برج الدلو الصعيد المهنى أن كل ما تقوم به خلال الفترة من مجهودات هى بالفعل موظفه بالفعل فى مكانها الصحيح وهو ما يجعل طريق وصولك للنجاح مضمون بنسبة كبيرة .

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ممتازة فكل مجهوداتك من أجل دعم شريكك واضحة وهو يشعر بها ، و لكى تزيد من حالة الاستقرار التى تعيشها معه لا تتردد من تقديم هدية بسيطة تجعله يشعر بالمزيد من الاهتمام .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو عليك ان تستثمر طاقتك البدنية التى تمتلكها هذه الفترة و تسافر لأحدى الاماكن الهادئة لكى تتحسن حالتك المزاجية ، من جهه اخرى من الافضل ان تعود لممارسة احدى رياضاتك المفضلة فى الهواء الطلق و هى الخطوة التى ستشعرك بالمزيد من النشاط.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان عليك ان تعطى لأبنائك المزيد من الفرص الترفيهية والمرح وهو الأمر الذى يجعلهم يتخلصوا تماما من التوتر الذين شعروا به مؤخرا .

حظك اليوم برج السرطان الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك مفاجأة سارة من شريك حياتك

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تزدهر أعمالك فى هذه الأيام، أنت شخص نشط وتجيد التعامل مع العملاء مما يجلب لك الكثير من الزبائن فى هذه الأيام، خاصة أنك شخص بسيط وسلس، فحافظ على هذه المميزات واعلم أنها نقاط قوتك التى لا يجب أن تتخلى عنها.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تتلقى القليل من الأخبار السارة من شريك حياتك، قد تحصل منه على هدية تسعدك جدًا أو يفاجئك بشيء رومانسى كدعوة على العشاء أو سهرة منزلية رومانسية، وهذه المفاجأة تجعلك أسعد كثيرًا وتجعل علاقتكما تستعيد رونقها الذى خفت فى الأيام الماضية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

من المرجح أن تشهد أوضاعك الصحية استقرارًا إيجابيًا هذه الأيام، فالمشاكل التى شهدتها خلال الأيام الماضية تختفى ولكن هذا لا يعنى أن تفوت الفحوصات الطبية الروتينية لاكتشاف المشكلات الصحية الصغيرة قبل أن تتطور.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تحتاج إلى الانضباط والتركيز لتنجح فى انجاز المهام الخاصة بك، وتحتاج أيضًا جرعة صحية من قوة الإرادة لتوجيه طاقتك للمكان الصحيح لتحصل فى النهاية على النتيجة المرجوة التى تنتظرها طويلاً.

حظك اليوم برج الجدى 6/11/2016

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

الدعوة إلى المشاركة والتعاون فى معظم النواحى العملية يزيد من الناحية الإيجابية ومشاعر الألفة بين الزملاء فى، لديك قدرة هائلة الاستماع الأمر الذى يجعلك محط حب وتقدير من جميع الزملاء.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

قدرتك على الانصات قد تكون مفيدة على الصعيد المهنى، لكنها لا تصلح فى العلاقات العاطفية خاصة أن هناك أمور لا يمكن أن تتحدث فيها مع أحد غير شريك حياتك، حتى تعطى فرصة لأحد للدخول فى تفاصيل حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادر على مقاومة والطاقة السلبية و الاكتئاب الذى يحاول البعض ان ينقله لك،لا تحاول أن تستسلم لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تساعده على نقل روح الإنجاز والاجتهاد إلى زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تدفعه على ممارسة أنشطة جديدة.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الشك يهدد علاقتك بحبيبك

برج العقرب على الصعيد المهنى..

اليوم فى غاية الأهمك فى عملك فحاول التركيز جيداً والخروج بأكبر المكاسب وعدم الاستسلام سريعاً ، فانت فى تحدى مع زملائك على كسب ثقة مديرينك والحصول على ترقية فى عملك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

معظم المشكلات التى وقعت بينك وبين شريك حياتك فى الفترة الماضية كان سببها الكذب، مما جعلك تفقد ثقتك فى حبيبك، وذلك يخلق مشكلات أكثر وتتأزم الأمور.

على الصعيد الصحى ..

تعانى من التهاب الجيوب الأنفية وتؤثر عليك بشكل كبير، عليك زيارة طبيب أخر وعدم الاكتفاء برأى طبيب واحد ، وكن حذراً من تغيير الأجواء والعواصف والتراب الذى يؤثر عليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تمر اليوم بمشاكل عديدة تحتاج منك الهدوء وعدم الانفعال كى تستطيع حلها بسهولة والخروج من الموقف بأقل الخسائر .

حظك اليوم برج الحوت الأحد 6/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل العمل تزداد يومياً

برج الحوت على الصعيد المهنى..

مشاكلك المهنية تزداد يوماً بعد يوم وذلك يؤثر على طريقة أدائك وانتاجك، فعليك إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات لأنها تهدد بقائك فى وظيفتك، وتؤثر على ثقة رؤسائك بك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

لا تجعل مشكلاتك الخاصة والمهنية تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فلا مانع من أن تحكى له عن الأمور التى تزعجك ، وتستشيره فى بعض الحلول فقد يكون له رأى أخر يفيدك.

على الصعيد الصحى ..

صحتك تبدو على ما يرام ، ولكنك فى حاجة الى ممارسة رياضة المشى يومياً لمدة نصف ساعة صباحاً، فجسدك يحتاج الى الرياضة واللياقة خاصة وانك تقضى أوقاتاً طويلة بعملك وانت جالس.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

فرصة هائلة فى الطريق إليك، استغلها جيداً ولا تضيعها فالفرص لا تأتى كثيراً، استغل ذكائك ومهاراتك فى الخروج بأكبر المكاسب .