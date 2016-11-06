نقيب الممثلين يرسل جواب شكر للرئيس التونسى لتكريمه الزعيم عادل إمام

كتب عمرو صحصاح

أرسل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ومجلس إدارته، جواب شكر للرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، يشكره فيه على تكريمه للنجم الكبير عادل إمام، وحديثه الإيجابى للغاية عن الفن المصرى، ودوره فى إثراء الحركة الفنية والإبداعية بالوطن العربى.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من الجواب، وجاء فيه الآتى: "يتشرف مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الممثل لجموع فنانى مصر بالتعبير عن عميق الامتنان والتقدير لسيادتكم لمجهودكم الوافر للنهوض بالفن والثقافة بالأمة العربية، لقد تلقينا ببالغ السرور نبأ تكريم معاليكم للفنان الكبير عادل إمام، لذا يسعدنا ويشرفنا باسم جموع فنانى مصر أن نسجل لسيادتك وافر الشكر والعرفان على تقديركم للفن والفنان المصرى على الساحة الثقافية والفنية، ودورهم الريادى فى إثراء الحركة الفنية فى مصر والوطن العربى، وفقكم الله على دوام رسالتكم السامية، ولكم منا أسمى آيات الشكر والتقدير".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكى، لـ"اليوم السابع"، إنه أرسل جواب الشكر للسفير التونسى بالقاهرة، كى يقوم بدوره بإرساله للرئيس الباجى قايد السبسى، معربا عن سعادته بهذا التكريم، والذى قال عنه إنه بمثابة تكريم للفن المصرى بأكمله، ولكل الفنانين المصريين.

وكان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى قد منح الزعيم عادل إمام أمس الأول الخميس، الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة، اعترافا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية، وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.