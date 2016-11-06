هشام عز العرب: التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى قبل 11 نوفمبر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى "CIB"، إنه خلال الأسبوع المقبل أى قبل يوم 11 نوفمبر، سيتم التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف "عز العرب" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب: "سنشاهد حركات شديدة فى أسعار العملة، ولا داعى للقلق سواء فى حالات الارتفاع أو الهبوط".

وأوضح أنه لا يمكن لمواطن أن يشترى ألف دولار أو أكثر من بنك "CIB"، ولكن يوجد شراء من بنوك أخرى، موضحاً أنه خلال شهر أو أكثر لا مشكلة فى شراء دولارات من البنك.