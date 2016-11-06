تخريج دورة إدارة المخاطر والأزمات في "مدني عجمان"

نظمت مدرسة الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان أمس، في قاعة شهداء الإمارات بمبنى الإدارة - حفل تخريج دورة «إدارة المخاطر والأزمات».

وشهد الحفل العقيد راشد جاسم مجلاد نائب مدير عام دفاع مدني عجمان، حيث شارك في الدورة التي قدمها الدكتور محمد فوزي إبراهيم، المحاضر في مدرسة الشرطة الاتحادية 39 منتسباً من مرتب دفاع مدني عجمان. وكرم في ختام الحفل نائب مدير دفاع مدني عجمان بحضور المقدم حامد عبدالله الريامي من مدرسة الشرطة والملازم أول سند إسماعيل حسن من مدرسة الشرطة - المشاركين في نجاح الدورة وتسليم الشهادات لخريجي الدورة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.