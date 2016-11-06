أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«خيرية الشارقة» تغيث 2500 أسرة في بورتسودان

Google+ Print

عكست زيارة وفد جمعية الشارقة الخيرية إلى جمهورية السودان تطلعات مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي بشأن توصيل كافة تبرعات المحسنين إلى المحتاجين والمعوزين في المناطق والقرى النائية بالدول النامية، حيث غطت احتياجات قرابة 2500 أسرة في عدد من قرى ولاية البحر الأحمر - بورتسودان - بجمهورية السودان الشقيقة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي: إن جمهورية السودان تمثل لنا مكانة كبيرة بحكم أواصر الترابط القوية التي تربطها بدولة الإمارات وتأتي مشروعاتنا الخيرية لتعكس حجم الترابط الأخوي بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية