«خيرية الشارقة» تغيث 2500 أسرة في بورتسودان

عكست زيارة وفد جمعية الشارقة الخيرية إلى جمهورية السودان تطلعات مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي بشأن توصيل كافة تبرعات المحسنين إلى المحتاجين والمعوزين في المناطق والقرى النائية بالدول النامية، حيث غطت احتياجات قرابة 2500 أسرة في عدد من قرى ولاية البحر الأحمر - بورتسودان - بجمهورية السودان الشقيقة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي: إن جمهورية السودان تمثل لنا مكانة كبيرة بحكم أواصر الترابط القوية التي تربطها بدولة الإمارات وتأتي مشروعاتنا الخيرية لتعكس حجم الترابط الأخوي بين البلدين.