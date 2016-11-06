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«الشارقة الصحية» ومستشفى الجامعة يطلقان مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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أطلقت هيئة الشارقة الصحية بالتعاون مع مستشفى الجامعة بالشارقة برنامجاً للتوعية الصحية لموظفات إدارة متاحف الشارقة، ضمن مبادرات الرعاية الصحية المجتمعية التي تنفذها الهيئة، بهدف تثقيف العاملات في متاحف الشارقة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لزيادة فرص الشفاء.

وقال عبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، ورئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: «إن مبادرات التوعية التي يتم إطلاقها بالتعاون مع المؤسسات الصحية في إمارة الشارقة تمثل جزءاً من الجهود التي نبذلها بشكل منتظم لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع».

بدورها، قالت الدكتورة هند صباح، أخصائية أولى أمراض النساء والتوليد في مستشفى الجامعة بالشارقة: «يُعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً لدى النساء، ويصيب 1.1 مليون سيدة حول العالم كل عام».

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