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«أميركية الشارقة» تكرّم 385 طالباً متفوقاً

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كرمت الجامعة الأميركية في الشارقة طلبتها المتفوقين أكاديمياً لهذا العام في حفل جرى تنظيمه أخيراً، في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الرئيسي للجامعة. ويعتبر عدد الطلبة المتفوقين الذي تم تكريمهم في الجامعة الاميركية في الشارقة في حفل التكريم لهذا العام الاعلى في تاريخ الجامعة.

 ففي هذا العام، تم تكريم 385 طالباً وطالبة من المتفوقين الذين أظهروا مستوى استثائياً من الالتزام والتفاني نحو دراستهم الاكاديمية، مقارنة مع 339 طالباً وطالبة تم تكريمهم في العام الماضي.

وللتأهل لهذا التكريم، يجب على الطلبة تحقيق المتطلبات التالية: أن يكون في قائمة العميد للطلبة المتفوقين وأن يحصل على معدل تراكمي 3.5 من 4 على الأقل في فصلين متعاقبين وأن يسجل ما لا يقل عن 15 ساعة معتمدة.

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