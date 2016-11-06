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الإعلام المصري يشيد بدعم الإمارات لمهرجان التمور المصرية

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أشادت مختلف وسائل الإعلام المصري المرئي والمقروء والمسموع بالجهود الكبيرة، التي بذلتها دولة الإمارات لإنجاح مهرجان التمور المصرية للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الماضي في واحة سيوة.

وتكلل المهرجان برعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية، وبمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة مطروح.وثمن الإعلاميون المصريون خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر موقف الإمارات إلى جانب مصر ودعمها لبرامج التنمية .

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