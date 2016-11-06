واحة دبي للسيليكون وجامعة دبي تركزان على «مستقبل بيئة العمل للشباب»

نظمت سلطة واحة دبي للسيليكون، بالتعاون مع جامعة دبي ورشة عمل مختبر السعادة تحت عنوان «مستقبل بيئة العمل للشباب».

حضر الورشة الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، ومشاركة عدد من موظفي سلطة واحة دبي للسيليكون و60 طالباً.

وقدمت سلطة واحة دبي للسيليكون 60 كتاباً لمكتبة الجامعة، تتضمن موضوعات مختلفة، تتعلق بالسعادة والعوامل، التي تساعد على توفير بيئة عمل، تحفز على الابتكار والإبداع.

وتهدف سلطة واحة دبي للسيليكون، من خلال تنظيم مختبرات السعادة إلى الخروج بوسائل ومبادرات جديدة، تجعل من الواحة المكان الأمثل للعمل، عبر التواصل مع طلبة الجامعات لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم حول بيئة العمل المثالية، التي يتطلعون إليها بعد إنهاء دراساتهم الأكاديمية والاندماج في سوق العمل.

وتضمنت ورشة عمل مختبر السعادة عرضاً تقديمياً حول استراتيجية سلطة واحة دبي للسيليكون 2021، التي تشمل أربعة محاور رئيسة هي مدينة ذكية ومجمع تكنولوجي متطور وأسعد موظفين ومجتمع مفضل للعيش والعمل مع التركيز على المحور الثالث الهادف إلى تطوير تجربة العمل للموظفين .

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن المشاركة في مختبر السعادة تهدف إلى تشجيع الشباب وحثهم على المساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في التحول إلى موطن السعادة، لافتاً إلى أن إشراك طلبة الجامعات أمر أساسي وحاسم عند استشراف المستقبل إذا أردنا التوصل إلى نتائج إيجابية، معرباً عن ثقته بأن مقترحات الشباب المبتكرة سوف يكون لها دور كبير في تطوير مفهوم بيئة العمل المستقبلية .