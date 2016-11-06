بالصور.. القبض على لص بالسويس سرق حقن غسيل كلوى من صيدلية

السويس- سيد نون

تمكن العاملون بصيدلية بالسويس، السبت، من القبض على لص خلال محاولته بيع حقن خاصة بمرضى الغسيل الكلوى سرقها من إحدى الصيدليات بمنطقة الملاحة بالمحافظة.

وسلم العاملون بالصيدلية اللص إلى قوات الشرطة بالسويس، وتحرير محضر رقم 7 أحوال بقسم شرطة فيصل.

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، تلقى بلاغا من صيدلية الدكتور " مصطفى " بقيام شخص بالدخول إلى الصيدلية بالملاحة وطلب حقن خاصة بمرضى الفشل الكلوى ثمنها 5 آلاف جنيه ثم خطفها وهرب.

وبعد مرور ساعتين اتصل العاملون بالصيدلية بشرطة النجدة يفيد بقيامهم بالإمساك بشخص حاول بيع حقن غسيل كلوى لهم.