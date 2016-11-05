المرشح لمنصب أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يعرب عن تقديره للرئيس السيسي

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أعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديره العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمنظمة ومصر.

جاء ذلك خلال المقابلة التى أجريت بين مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير هشام بدر، والدكتور يوسف العثيمين، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ على المستوى الوزارى بمنظمة التعاون الإسلامى حول إطلاق مليشيات الحوثى وصالح صاروخًا باليستيًا باتجاه مكة المكرمة - والذى عُقد بمقر الأمانة العامة فى جدة اليوم السبت.

وأكد مساعد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بدورها فى منظمة التعاون الإسلامى باعتبارها ثانى أكبر منظمة دولية من حيث عدد الدول الأعضاء، وتعنى بتعزيز التعاون والعلاقات بين دول العالم الإسلامى فى ظل مرحلة تاريخية تشوبها تحديات جسيمة، مبرزًا استمرار دعم مصر القوى للأمانة العامة ودورها الرئيسى والمركزى بالمنظمة.