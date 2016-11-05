الأزوري من دون بالوتيلي مجددًا

استبعد مدرب المنتخب الإيطالي المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي عن تشكيلة المنتخب التي ستخوض مواجهتي ليشتنشتاين في تصفيات مونديال 2018 وألمانيا وديا.

وأعلن جانبيير فنتورا السبت تشكيلة من 28 لاعبا، ضمت العائد سيموني تساسا برغم فشله بالتسجيل مع وست هام الإنجليزي بعد انتقاله من يوفنتوس.

وسادت توقعات بأن يجري إدراج اسم بالوتيلي في التشكيلة، لا سيما بعد إحرازه نتائج جيدة مع فريقه الجديد نيس الفرنسي ودفعه إلى صدارة الدوري الفرنسي، لكن الإعلان اليوم جاء بنتائج مختلفة.

ولم يخض بالوتيلي أي مباراة مع إيطاليا منذ الدور الأول في مونديال 2014 عندما فشلت في التأهل إلى الدور الثاني.

وحتى في ظل إيقاف المهاجم غراتسيانو بيليه الشهر الماضي، إلا أن فنتورا لم يقتنع باستدعاء بالوتيلي.

وتلعب إيطاليا مع ليشتنشتاين في 12 نوفمبر الجاري في فادوز، ثم تستقبل ألمانيا في ميلانو بعد ثلاثة أيام.