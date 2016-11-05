الجيش الأميركي يرجح تورطه في قتل مدنيين بأفغانستان

قال الجيش الأميركي السبت، إن غاراته في أفغانستان أسفرت “على الأرجح” عن سقوط ضحايا مدنيين في ولاية قندوز شمالي البلاد.

وخرجت احتجاجات غاضبة في الولاية تنديدا بغارات شنت الخميس، وأدت إلى مقتل 30 مدنيا، كما تجمع أفراد من عائلات الضحايا أمام مقر الحاكم حاملين جثث اطفال قتلوا، وفق وكالة “فرانس برس”

وأوضح الجنرال الأميركي تشارلز كليفلاند:” الهجوم أسفر على الأرجح عن سقوط ضحايا مدنيين”، مشيرا إلى أن الأميركيين بالتعاون مع القوات الأفغانية فتحوا تحقيقا في الحادث.

وشنت القوات الأفغانية بدعم من قوات التحالف الدولية هجوما على مسلحي طالبان عند أطراف مدنية قندوز، وعندما تعرضت لنيران طالبان طلبت دعما جويا أميركيا.

وجاءت الغارات بعد معارك قتل فيها جنديان أميركيان وثلاثة عناصر في القوات الخاصة الأفغانية في إطار عملية ضد طالبان.