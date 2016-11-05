إصابة 3 ممرضات بمستشفي بني سويف العام بتسمم غذائي

إصيب اليوم السبت 3 ممرضات بمستشفي بني سويف العام بإشتباة في تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة دجاج من مطبخ المستشفي حسبما قالو .

وفوجي الدكتور رمضان طلب مدير مستشفي بني سويف العام بإدعاء 3 ممرضات ممن يعملون بالمستشفي بإصابتهم بحالة تسمم وقيئ وإسهال وعلي الفور تم نقلهم لقسم الباطنة لتلقي العلاج اللازم .

وقال مدير المستشفي العام في تصريحات ” لأونا ” أنة لم يتلقي أي شكاوي من قبل خاصة بسوء الطعام المقدم أو عدم صلاحيتة .

مضيفاً أن المستشفي تقدم أكثر من 3ألاف وجبة يومياً للمرضي دون وقوع أي شكاوي أو حالات تسمم .