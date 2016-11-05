الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع العراق

أرسل الجيش التركي، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد، الحدودية مع العراق.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن مصادر عسكرية، لم تسمها، أن التعزيزات المؤلفة من العديد من “ناقلات الجنود المدرعة، والآليات العسكرية”، محملة على 30 عربة قطار، انطلقت من ولاية جانقيري، شمالي البلاد، متجهة إلى قضاء سيلوبي بشرناق.

وأرسلت تركيا في الآونة الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة على حدودها مع سوريا والعراق، حيث تنفذ عملية في سوريا تقول إنها تستهدف تنظيم داعش تحت مسمى “درع الفرات”، فيما تصر على المشاركة بالعمليات العسكرية الجارية لتحرير الموصل العراقية من التنظيم رغم رفض بغداد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.