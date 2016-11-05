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فولكسفاغن تنسحب من بطولة العالم للراليات

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فولكسفاغن تنسحب من بطولة العالم للراليات فولكسفاغن تنسحب من بطولة العالم للراليات

أكد صانع السيارات الألماني “فولكسفاغن”، الأربعاء، في بيان، انسحابه من بطولة العالم للراليات، بدءا من نهاية موسم 2016 الحالي، من اجل “إعادة ترتيب أنشطته الرياضية” حول “تكنولوجيات جديدة”.

وأورد حامل لقب الصانعين أربع مرات ومجهز سيارة الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم أربع مرات على التوالي منذ 2013 ” وصل التزامنا مع بطولة العالم للراليات إلى نهايته بعد 4 سنوات تاريخية ناجحة”.

ويرتقب أن تكون المشاركة الأخيرة للفريق في رالي أستراليا بين 17 و20 نوفمبر الحالي، وفق ما نقلت رويترز.

إلى جانب، أوجييه، سيخسر الفنلندي ياري ماتي لاتفالا والنروجي اندرياس ميكلسن، فريقهما.

وجرى اتخاذ القرار، صباح الثلاثاء، إثر اجتماع مجلس الإدارة في فولفسبورغ مقر الشركة الألمانية.

واتبعت فولكسفاغن خطى نظيرتها أودي، التي أعلنت، الأسبوع الماضي، انسحابها من بطولة العالم للتحمل.

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