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بوتن يدشن نصب فلاديمير العظيم

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People gather near newly unveiled monument to Grand Prince Vladimir during snowfall in Moscow

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، النصب التذكاري الذي يعود إلى الأمير فلاديمير العظيم، الذي يعده الكرملين الأب الروسي للدولة الروسية ورمز الهوية الوطنية.

وقال بوتين لدى إزاحة الستار عن تمثال الأمير العظيم فلاديمير القريب من أسوار الكرملين بالعاصمة موسكو: “اليوم مهمتنا أن نواجه التحديات والتهديدات الجديدة والاعتماد على تقاليد الوحدة والوفاق التي لا تقدر بثمن والمضي قدما والحفاظ على مسيرة تاريخنا الذي يمتد لألف عام”، وفق ما أفادت وكالة “رويترز” السبت.

ويبلغ طول التمثال 17.5 متر، وصنع من معدن البرونز، وجرى تجسيد الأمير فلاديمير وهو يرتدي ثوبا فضفاضا ويمسك بسيف في يده اليسرى وبصليب في اليمنى.

وحكم الأمير فلاديمير دولة كيفان روس، التي هي الآن إقليم في أوكرانيا في القرن العاشر للميلاد، حيث بزغت منه في وقت لاحق الدولة الروسية، واعتنق في وقت لاحق المسيحية الأرثوذكسية.

ويسعى بوتين منذ 16 عاما منذ أن أصبح رئيسا إلى بناء روح الوحدة والكبرياء الوطني من خلال التأكيد مجددا على القيم الروسية التقليدية.

Russian President Putin, PM Medvedev, Orthodox Patriarch Kirill and Solzhenitsyn's widow Natalya attend ceremony to unveil monument to Grand Prince Vladimir on National Unity Day in Moscow

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