القوات العراقية تؤكد اقتربها من مطار الموصل

(رويترز)

(رويترز)

قال قائد كبير فى قوات الأمن العراقية إن القوات طردت تنظيم داعش، من وسط مدينة تقع إلى الجنوب من الموصل معقل التنظيم اليوم السبت، وباتت على بعد بضعة كيلومترات من مطار يقع على مشارف المدينة.

وقال الفريق رائد شاكر جودت إن قوات الأمن تسيطر على وسط مدينة حمام العليل الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوبى الموصل رغم أنه لم يوضح ما إذا كان المقاتلون قد طردوا تماما.

وقال مسؤولون عراقيون إن التقدم على الطرف الجنوبى يأتى بعد أيام من اجتياح قوات عراقية خاصة الطرف الشرقى من الموصل وسيطرتهم على ستة أحياء منحتهم موطئ قدم فى المدينة للمرة الأولى منذ فرار الجيش من المنطقة قبل عامين.

وقال جودت إن وحدة أخرى تقدمت شمالا على الضفة الغربية لنهر دجلة اليوم السبت.

وذكر تلفزيون الحرة، أن قوات خاصة وصلت إلى منطقة تبعد أربعة كيلومترات عن مطار الموصل.