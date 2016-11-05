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حظك اليوم برج القوس السبت 5/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

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حظك اليوم برج القوس السبت 5/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى حظك اليوم برج القوس السبت 5/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

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العفوية والصدق هى أكثر الصفات التى تميز أبناء برج القوس، حيث نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لك على كل المستويات، الصعيد المهنى والعاطفى.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى..

المشكلات تتفاقم فى علاقتك بشريك حياتك ، وتضطر الى اتخاذ قرار نهائى وحاسم بشأن هذه العلاقة، ولكن لا تتعجل وتمهل فى التفكير حتى لا تندم على أمر قرار تتخذه.

 

برج القوس على الصعيد المهنى ..

أدائك المهنى مرضى لرؤسائك ولكن احذر من حقد زملائك فى العمل ولا تدخل معهم فى نقاشات جانبية بعيدة عن مجال العمل.

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

اهمالك المتكرر فى صحتك سيكون له نتيجة سلبية خطيرة عليك خلال فترة قصيرة، فليس أمامك خيار أخر سوى زيارة الطبيب والاهتمام بصحتك خاصة بعد الاعراض التى ظهرت عليك مؤخرا.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

قد يتعرض أحد زملائك لموقف صعب اليوم ويطلب مساعدتك، فلا تتردد فى تقديم العون والنصحية ، فتذكر كم مرة ساعدك أصدقائك حينما طلبت منهم مساعدة.


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مصر 365

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