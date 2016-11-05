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قائد جيش النظام السوري يتفقد القوات في حلب

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قائد جيش النظام السوري يتفقد القوات في حلب قائد جيش النظام السوري يتفقد القوات في حلب

قائد أركان جيش النظام السوري

تفقد قائد أركان جيش النظام السوري، اليوم السبت، القوات السورية في مدينة حلب واستمع لشرح حول العمليات القتالية.

ونقلت إدارة الإعلام الحربي التابعة للجيش السوري في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن العماد علي عبد الله أيوب قام بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع والنقاط العسكرية في حلب وريفها واستمع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل حول طبيعة المهام التي تنفذها قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

كما اطلع العماد أيوب على خطط العمليات القتالية لمواجهة المجموعات الإرهابية ومراحل الأعمال القتالية التي خاضتها قواتنا المسلحة على عدة اتجاهات في جنوب وغرب حلب.

كما زار العماد الكلية الجوية في كويرس شرق حلب وأطلع على طبيعة المهام القتالية المنفذة في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وأشاد بالصمود البطولي الذي تبديه حامية المطار والوحدات التي تدافع عنه.

وتشهد مدينة حلب استعدادات لعملية عسكرية كبيرة من جهة القوات الحكومية وفصائل المعارضة بعد فشل التهدئة التي أعلنتها روسيا أمس.

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