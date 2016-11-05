حسين فهمي يستعرض تاريخ شارع “الحبيب بورقيبة”

قال الفنان حسين فهمي، مقدم برنامج “زمن”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، إن شارع الحبيب بورقيبة، من الشوارع التي صنعت التاريخ في الدولة التونسية، بل في العالم بأكمله، بالإضافة إلى أنه يُعد أهم شوارع تونس.

وأضاف فهمي خلال تقديمه برنامج “زمن”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، أن التاريخ يَمر مرور الكرام على بعض الشوارع، إلا أنه يُوجد شوارع ساهمت في صناعة التاريخ، مثل شارع الحبيب بورقيبة بتونس.

وأوضح فهمي أنّ عمر هذا الشارع حوالي 140 عامًا تقريبًا، وأن أول اسم له كان باللغة الفرنسية، وأنه ظل محتفظًا بهذا الاسم لأكثر من 19 عامًا إلى أنْ تغير في 1900، كما أنه حمل اسم رئيس الوزراء الفرنسي جول فيري، في الوقت الذي انتظر فيه هذا الشارع 56 سنة كاملة، إلى أن تغير لاسم عربي “الحبيب بورقيبة” قائد الاستقلال التونسي، ومن يومها ارتبط الشارع باسم صاحبه.