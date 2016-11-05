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عاجل : أسعار "الدولار" داخل البنوك تصاب ب"جنون الارتفاع" فى ثالث يوم وفق أخر التحديثات لسعر اليوم السبت 2016/11/5 ...

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عاجل : أسعار "الدولار" داخل البنوك تصاب ب"جنون الارتفاع" فى ثالث يوم وفق أخر التحديثات لسعر اليوم السبت 2016/11/5 ... عاجل : أسعار "الدولار" داخل البنوك تصاب ب"جنون الارتفاع" فى ثالث يوم وفق أخر التحديثات لسعر اليوم السبت 2016/11/5 ...

بدأت البنوك الرسمية المصرية في العمل اليوم السبت  2016/11/5 كثالث يوم تعمل البنوك المصرفية فى العمل بعد قرار تعويم الجنيه رسمياً  لمتابعة كل جديد فى الدولار وتبعيات قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري .

كما اعلن بنك الأهلي المصري والبنك بمواعيد العمل اليوم ليبدأ العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وصرف الحوالات المصرفية من وإلى المصريين .

كما سجل اليوم السبت 2016/11/5  داخل البنوك الرسمية 15.35 جنيهاً للشراء و 15.55 للبيع حيث يزداد  التعاملات من المواطنين الذين يحتاجون للعملان الأجنبية على البنوك لكونه أصبح مساوياً لأسعار السوق السوداء وذلك بسبب قرارات بتعويم الجنيه المصري وقرارات بوقف الاستيراد من الخارج وهو القرار الذي أثار ضجة كبيرة جداً في جميع الأوساط خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب التأثيرات الكبيرة جداً لهذا القرار الهام الذي قفز بأسعار الدولار إلى قفزة كبيرة وقلل قيمة الجنيه المصري بقيمة 48 % مما يؤثر بالسلب على الأسعار .

ومن ضمن تبعيات تعوي الجنيه أسعار البنزين التي زادت فجاءة أمس والتي  خلقت أزمة في البنزين وتزاحم على محطات الوقود .

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