“عبد العزيز”: لجنة العفو عن المحبوسين ستراعي الحالات الصحية والإنسانية‎

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد العزيز، إن مِعيار لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين للعفو عنهم، عدم الاشتراك في العنف، مضيفًا أن اللجنة ستفحص أوراق المحبوسين احتياطيًا، أو على ذمة قضايا.

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن لجنة العفو الرئاسي التي شكلت بعد مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ، ستراعي الحالات الصحية والإنسانية والاجتماعية، شريطة عدم التورط في العنف.

وتابع عبد العزيز أن لجنة فحص حالات المحبوسين لا تركز على الأسماء ولكن على الحالات، موضحًا أن الهدف من فحص حالات الشباب المحبوسين احتياطيًا أو على ذمة قضايا، حدوث انفراجة سياسية بين فئة الشباب ومؤسسات الدولة.

وأكد عبد العزيز أنه: “تم التواصل مع وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب للحصول على قائمة الشباب المحبوسين”، مشدّدًا على أنه لا يُوجد أي تدخلات أمنية في عمل فحص لجنة الشباب.