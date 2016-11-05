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تونس تقلد مجموعة من السينمائيين أوسمة “الاستحقاق”

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تونس تقلد مجموعة من السينمائيين أوسمة “الاستحقاق” تونس تقلد مجموعة من السينمائيين أوسمة “الاستحقاق”

كرّم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، مجموعة من المبدعين السينمائيين بمنحهم أوسمة الاستحقاق الثقافي لدورهم في السينما التونسية والعربية والأفريقية ونشر الثقافة.

ومنح الرئيس التونسي وسام الاستحقاق الثقافي من الطبقة الأولى للممثل المصري جميل راتب والمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيسوكو والمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي والمخرج أدريسا وادراغو من بوركينافاسو والمخرج السوري محمد ملص والمخرج رضا الباهي والكاتب التونسي محمد الخليفي.

وقالت رئاسة التونسية إن منح هذا الوسام للفنان جميل راتب يمثل اعترافا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.

ونال وسام الاستحقاق الثقافي من الطبقة الثانية عبد العزيز بنملوكة ونجيب عياد ومنصف شرف الدين من تونس.

ومنح إبراهيم اللطيف مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية وخميس الخياطي الناقد السينمائي والممثلة درة زروق والمخرج شوقي الماجري وسام الاستحقاق الثقافي من الطبقة الثالثة، بينما منحت المخرجة كوثر هنية الوسام من الطبقة الرابعة.

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