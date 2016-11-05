كاتب صحفي: وزراء حكومة “إسماعيل” بحاجة لدراسة “فن الدبلوماسية”‎

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، ليس لديها أي حس سياسي لتسويق قراراتها الاقتصادية، وتحديدًا القرار الأخير الخاص بزيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف رفعت خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي يَنقصها التعامل الإعلامي والإخراج الفني، لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يَحتاج إلى جناح إعلامي يَقوم بتوعية المواطنين، والتخفيف من هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح رفعت أن: “قرارات الإصلاح الاقتصادي يبدو أنها هذه المرة الأخيرة، مَست حياة المصريين”، متابعًا أن الحكومة الحالية لا تملك فن التواصل مع المواطنين، لذلك أطالب الوزراء بدراسة المواد الخاص بفن الدبلوماسية التي تدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.