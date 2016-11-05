أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كاتب صحفي: وزراء حكومة “إسماعيل” بحاجة لدراسة “فن الدبلوماسية”‎

Google+ Print
كاتب صحفي: وزراء حكومة “إسماعيل” بحاجة لدراسة “فن الدبلوماسية”‎ كاتب صحفي: وزراء حكومة “إسماعيل” بحاجة لدراسة “فن الدبلوماسية”‎

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، ليس لديها أي حس سياسي لتسويق قراراتها الاقتصادية، وتحديدًا القرار الأخير الخاص بزيادة المنتجات البترولية.

وأضاف رفعت خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي يَنقصها التعامل الإعلامي والإخراج الفني، لذلك الرئيس عبد الفتاح ، يَحتاج إلى جناح إعلامي يَقوم بتوعية المواطنين، والتخفيف من هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح رفعت أن: “قرارات الإصلاح الاقتصادي يبدو أنها هذه المرة الأخيرة، مَست حياة المصريين”، متابعًا أن الحالية لا تملك فن التواصل مع المواطنين، لذلك أطالب الوزراء بدراسة المواد الخاص بفن الدبلوماسية التي تدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017