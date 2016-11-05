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الخارجية : المرشح السعودي لمنظمة التعاون الاسلامى يعرب عن تقديره للرئيس السيسى‎

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الخارجية : المرشح السعودي لمنظمة التعاون الاسلامى يعرب عن تقديره للرئيس السيسى‎ الخارجية : المرشح السعودي لمنظمة التعاون الاسلامى يعرب عن تقديره للرئيس السيسى‎

أعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مرشح المملكة العربية لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب ، مؤكداً تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمنظمة ومصر.

جاء ذلك خلال المقابلة التي أجريت بين السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي ود. يوسف العثيمين على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ على المستوى الوزاري بمنظمة التعاون الإسلامي حول إطلاق مليشيات الحوثى – صالح صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، و الذي عقد بمقر الأمانة العامة في جده اليوم السبت .

وأكد مساعد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بدورها في منظمة التعاون الاسلامى باعتبارها ثاني اكبر منظمة دولية من حيث عدد الدول الأعضاء، وتعنى بتعزيز التعاون والعلاقات بين دول العالم الاسلامى في ظل مرحلة تاريخية تشوبها تحديات جسيمة، مبرزاً استمرار دعم ومساندة مصر القوى للأمانة العامة ودورها الرئيسي المركزي بالمنظمة.

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