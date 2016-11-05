القوات العراقية تتقدم جنوب الموصل وشرقها

أحرزت القوات العراقية، السبت تقدما من ناحيتي الجنوب والشرق لمدينة الموصل شمالي العراق، في إطار عمليتها العسكرية الهادفة إلى طرد مسلحي تنظيم داعش المتشدد من المدينة.

يأتي هذا التقدم في وقت وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى منطقة عمليات نينوى، إذ تفقد القطاعات العسكرية المقاتلة على الخطوط الأمامية.

وقال قائد الشرطة الاتحادية لـ”سكاي نيوز عربية”، إن القوات العراقية على المحور الجنوبي اقتربت مسافة 6 كيلومترات عن مركز مدينة الموصل.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، عن سيطرة جهاز مكافحة الإرهاب على أحياء عدة داخل مدنية الموصل من المحور الشرقي للمدينة.

وجاء هذا التطور غداة إعلان قيادة الشرطة الاتحادية أن قواتها استعادت ناحية حمام العليل، التي تبعد 20 كيلومترا جنوبي الموصل، وتعد آخر معقل لتنظيم داعش من الناحية الجنوبية للمدينة.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن فوج كركوك التابع لجهاز مكافحة الاٍرهاب تعرض إلى كمين من مسلحي داعش، ويخوض قتال شوارع عنيف في الجانب الأيسر من الموصل.