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سيميوني : “أتلتيكو ليس فريق اللاعب الواحد”

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سيميوني : “أتلتيكو ليس فريق اللاعب الواحد” سيميوني : “أتلتيكو ليس فريق اللاعب الواحد”

دييجو سيميوني

يرى الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لنادي أتلتيكو مدريد أن خصمه فى مباراة اليوم السبت ريال سوسيداد كان يستحق الفوز.

وقال سيميوني “عندما نلعب خارج ملعبنا فنحن نكافح من أجل الفوز، لقد خسرنا المباراة لأن الخصم كان يستحق الفوز اليوم” حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأضاف “مفتاح الفوز لريال سوسيداد كان بتسجيل الهدف الأول فى المباراة، بعد تسجيلهم للهدف الأول أصبحوا يلعبون براحة أكبر”.

وتابع “اليوم كنا على وشك التسجيل، نحن لا نعتمد على جريزمان فقط، نحن لسنا فريق اللاعب الواحد نحن نعتمد على كل اللاعبين”.

واختتم “نحن لا نبحث عن أعذار لهذه الخسارة، لن أقول أننا خسرنا اليوم لأننا لعبنا عدة مباريات على التوالي”.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، بعدما هزم أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-0 على ملعب أنويتا فى المباراة التى أقيمت بالجولة الحادية عشر لليجا.

وكالات

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