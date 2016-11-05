أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ كفر الشيخ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة 15%

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة 15% محافظ كفر الشيخ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة 15%

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (أرشيفية)

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، التعريفة الجديدة للركوب وتراوحت الزيادة بها من 10 إلى 15%.

قال المحافظ إنه تم تشديد الرقابة على المواقف، مؤكدًا أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التي ترفع أجرة الركوب عن التعريفة التي تم إقرارها، وأنه في حالة تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سيتم تغريم السيارة مبلغ 500 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه، غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

وكان محافظ كفر الشيخ شكل لجنة لتحديد التعريفة الجديدة برئاسة “محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية العميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور، والمقدم دكتور محمد رافع رئيس مباحث المرور، واللواء عبد الفتاح عبد المعطى مدير عام مشروع المواقف، ورئيس مجلس إدارة جمعية نقل الركاب، ورئيس النقابة العامة للنقل البرى، فور إعلان الوقود الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم