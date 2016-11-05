محافظ كفر الشيخ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة 15%

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، التعريفة الجديدة للركوب وتراوحت الزيادة بها من 10 إلى 15%.

قال المحافظ إنه تم تشديد الرقابة على المواقف، مؤكدًا أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التي ترفع أجرة الركوب عن التعريفة التي تم إقرارها، وأنه في حالة تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سيتم تغريم السيارة مبلغ 500 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه، غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

وكان محافظ كفر الشيخ شكل لجنة لتحديد التعريفة الجديدة برئاسة “محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية العميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور، والمقدم دكتور محمد رافع رئيس مباحث المرور، واللواء عبد الفتاح عبد المعطى مدير عام مشروع المواقف، ورئيس مجلس إدارة جمعية نقل الركاب، ورئيس النقابة العامة للنقل البرى، فور إعلان أسعار الوقود الجديدة.