صدى البلد تبث برنامج من أمريكا يقدمه الإعلامي أحمد مجدي لتغطية الانتخابات‎

كتبت – إ نجي لطفي

بدأ الإعلامي أحمد مجدي في تقديم برنامجه ” انتخابات الرئاسة الأمريكية ” والذي يبث على شاشة صدي البلد من داخل ثلاث ولايات في أمريكا وهم ولاية واشنطن ، ونيويورك، وفلوريدا من أجل تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث خصصت القناة استديو من أجل البث لحظة بلحظة .

وكان البرنامج قد أجرى لقاءات مع مجموعة من الجاليات المصرية والعربية المقيمة في أمريكا لإبداء رأيها في المشهد الانتخابي في أمريكا وتأثير تلك الانتخابات على مصر .

ويذاع البرنامج بتوقيت القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءا وحتى الثامنة مساءا ماعدا يومي الخميس والجمعة يذاع من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءا .

ومن المعروف أن الإعلامي أحمد مجدي يقدم برنامجي “صباح البلد ” و آخر الأسبوع ” على شاشة صدى البلد.