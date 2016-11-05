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وكالة روسية: داعش يزعم قتل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى

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وكالة روسية: داعش يزعم قتل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وكالة روسية: داعش يزعم قتل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى

>كتب عبد الوهاب الجندى

بث تنظيم داعش الإرهابى، تكبيرات عبر جوامع مركز نينوى والحويجة فى العراق، مدعيًا قتل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، واستعادة معاقل مهمة حررتها القوات فى وقت سابق.

ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن خطباء "داعش" كبروا عبر جوامع الموصل، وأذاعوا عبر مكبراتها، أن عناصر التنظيم قتلوا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادى عند زيارته للقوات فى خط القتال الأول بعمليات تحرير نينوى.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، قد وصل فى وقت سابق من اليوم السبت، بطائرة مروحية إلى ناحية "برطلة" شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

ولم يصدر أي بيان رسمى حتى كتابة هذه السطور من جانب العراقية.

 

 

 

 

 


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