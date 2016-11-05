جنرال إسرائيلى: على تل أبيب التواصل مع مصر والأردن لحل الأزمة مع الفلسطينيين

كتب – محمود محيى

قال رئيس الأركان الإسرائيلى السابق بينى جانتس، إن القيادة الإسرائيلية الحالية فى حاجة للبحث عن وسيلة للوصول إلى تفاهم مع الدول المجاورة مصر والأردن سوريا، وربما فى المستقبل مع لبنان لبحث الأزمة مع الفلسطينيين، وإيجاد وسيلة للتواصل مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف رئيس الأركان خلال ندوة شارك فيها بمستوطنة "كفار سابا" موجها حديثه للقيادة السياسية فى تل أبيب: "إننا فى حاجة إلى النقاش من الخارج.. يجب علينا أن نجد وسيلة للخروج من الأزمة السياسة الجارية".

ووجه جانتس انتقادات للقيادة السياسية الراهنة فى إسرائيل، قائلا: "يجب أن تكون هناك قيادة موحدة، نحن بحاجة إلى تغيير القيادة السياسية، وأن تأتى تيارات جديدة قادرة على فتح نقاش داخلى يحل أزمات إسرائيل الخارجية".