أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جنرال إسرائيلى: على تل أبيب التواصل مع مصر والأردن لحل الأزمة مع الفلسطينيين

Google+ Print
جنرال إسرائيلى: على تل أبيب التواصل مع مصر والأردن لحل الأزمة مع الفلسطينيين جنرال إسرائيلى: على تل أبيب التواصل مع مصر والأردن لحل الأزمة مع الفلسطينيين

>كتب – محمود محيى

قال رئيس الأركان الإسرائيلى السابق بينى جانتس، إن القيادة الإسرائيلية الحالية فى حاجة للبحث عن وسيلة للوصول إلى تفاهم مع الدول المجاورة والأردن سوريا، وربما فى المستقبل مع لبنان لبحث الأزمة مع الفلسطينيين، وإيجاد وسيلة للتواصل مع السلطة الفلسطينية.

 

وأضاف رئيس الأركان خلال ندوة شارك فيها بمستوطنة "كفار سابا" موجها حديثه للقيادة السياسية فى تل أبيب: "إننا فى حاجة إلى النقاش من الخارج.. يجب علينا أن نجد وسيلة للخروج من الأزمة السياسة الجارية".

 

ووجه جانتس انتقادات للقيادة السياسية الراهنة فى إسرائيل، قائلا: "يجب أن تكون هناك قيادة موحدة، نحن بحاجة إلى تغيير القيادة السياسية، وأن تأتى تيارات جديدة قادرة على فتح نقاش داخلى يحل أزمات إسرائيل الخارجية".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017