جوازات سفر 6 من أشهر فناني مصر : "بيانات مريم فخر الدين ويونس شلبي تكشف لغزًا مثيرًا" ...

سمر العشري

انشغلت فئة من الناس بأخبار الفنانين، وتابعتها لحظة بلحظة، بل وصل اهتمامها في أوقات عديدة إلى محاولة معرفة تفاصيل الأدوات الشخصية لكل فنان، مثل الهواتف والسيارات والملابس، وأحيانًا يسعى البعض إلى شراء ماركات غالية تقليدًا لهم. ومؤخرًا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمتعلقات الفنانين، حملت خطاباتهم ورسائلهم الأخيرة وغيرها من المتعلقات، وكان آخرها جوازات سفر فنانين يعودون إلى الزمن الجميل تم تصويرها من «مجموعة الباحث علي حمد»، لدى عرضها في معرض «المقتنيات والتراث الخليجي» في العاصمة القطرية الدوحة .

ونرصد في هذا التقرير 6 من جوازات سفر أشهر فناني مصر، نقلًا عن «مجموعة الباحث علي حمد»، والمثير أن بيانات الفنانة مريم فخر الدين، والفنان يونس شلبي .طبقًا للصور المرفقة من جواز سفرهما. أظهرا لغزًا غير متوقع .

1. إسماعيل يس

أحد أعلام السينما المصرية، اشتهر بأدوار الكوميديا رغم البؤس الذي تعرض له في صباه، فكان يقال عنه «الحزين الذي أضحك العالم».

ولد إسماعيل يس علي نخلة في 15 سبتمبر 1912 لأسرة متوسطة في مدينة السويس، وانتقل إلى القاهرة في بداية الثلاثينيات آملًا أن يكون «مطربا كبيرًا»، لكنه فشل في الغناء، فاتجه إلى الاستعراض، وأصبح أحد رواد التمثيل، ثم اتجه إلى السينما، فقدم عشرات الأفلام، وضع خلالها لمسته الكوميدية، ليشتهر بلقب «أبو ضحكة جنان»، طبقًا لموقع «السينما دوت كوم».

ووبنظرة على صورة جواز سفره، يتضح بعض الدول التي كان بإمكانه السفر إليها ومنها دولة الكويت، وينتهي العمل به في 30 مايو 1967، في حين تنتهي حياة إسماعيل يس في 24 مايو 1972.

2. شكري سرحان

أبرز أعلام السينما العربية في القرن الماضي، ولد في محافظة الشرقية في 13 مارس 1925، وكان أول ظهور له في فيلم «لهاليبو»، ثم اختاره المخرج العالمي يوسف شاهين لفيلم «ابن النيل» عام 1951، فانطلقت نجوميته في الآفاق حتى وفاته في 19 مارس 1997، حسب موقع «الأهرام».

ووبإلقاء النظر على صورة جواز سفره نجد أن تاريخها يعود إلى حقبة الستينيات، ومن الدول التي جاءت فيه: ليبيا وإيطاليا.

3. عمر الشريف

ولد عمر الشريف باسم ميشيل ديمتري شلهوب في محافظة الإسكندرية بتاريخ 10 أبريل 1932، وعرف منذ طفولته بتعلقه بالفن والتمثيل، حتى قدمه المخرج العالمي يوسف شاهين أمام فاتن حمامة في «صراع في الوادي» عام 1954، واشتهر بأدواره في السينما الأمريكية، ونال 3 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزر، كما ترشح لجائزة الأوسكار، طبقًا لموقع «السينما».

وحدد الجواز، طبقًا للصورة المرفقة، مجموعة دول استطاع «الشريف» التنقل بينها، ومنها: إيطاليا وتونس.

4. فردوس محمد

ذكر موقع «السينما» أن الفنانة فردوس محمد ولدت في 13 يوليو 1906 يتيمة الأبوين، فتعهدت أسرة قريبة إلى والدتها بتربيتها وإعدادها للمستقبل، ونالت تأشيرتها إلى عالم الفن عن طريق فرقة عبد العزيز خليل، لتشتهر في السينما بأدوار الأم ذات الشخصية القوية، ومع ذلك لم تعرف الأمومة وهي المتزوجة مرتين.

واستطاعت «فردوس» التنقل بين مجموعة دول وفقًا للصورة المرفقة من جواز سفرها كان من بينها: فرنسا، الكويت، تونس.

5. مريم فخر الدين

إحدى رائدات زمن الفن الجميل، ولدت في مدينة الفيوم لأب مصري مسلم، وأم مجرية مسيحية، واشتهرت بلقب «حسناء الشاشة»، وكانت بدايتها مع الفن عندما فازت بجائزة أجمل وجه في مجلة «إيماج» الفرنسية، ما أهّلها إلى القيام ببطولة أول أفلامها السينمائية، حسب «السينما دوت كوم».

والمثير أن صورة جواز سفرها دون به تاريخ ميلاد في 8 سبتمبر 1931، وهو مغاير لتاريخ مولدها المدون في عدد من قواعد البيانات الفنية، مثل موقع السينما «دوت كوم» الذي ذكر أنها ولدت في 8 يناير 1933.

وتوفيت «فخر الدين» في 3 نوفمبر 2014.

5. يونس شلبي

بدأ يونس شلبي عمله الفني بمشاركة في مسرحية «القاهرة في ألف عام»، عام 1969، وتوالت أعماله المسرحية حتى كانت محطته الفاصلة بمشاركته في بطولة مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1973، وشارك في أكثرمن 20 مسلسلًا، وقدم عدد كبير من الأفلام السينمائية، وفارق الحياة في 12 نوفمبر 2007، عن 77 سنة، حسب ما ذكره موقع «السينما دوت كوم».

تشير بيانات الفنان يونس شلبي .طبقًا لصورة جواز سفره. أنه مولود بتاريخ 30 مايو 1941، إلا أن عدد كبير من النقاد، منهم الكاتب عاطف أباظة في جريدة الأهرام، بتاريخ 7 ديسمبر 2011، ذكر أنه مولود عام 1949، وهو ما ذكره أيضًا كل من الكاتب الصحفي ماهر حسن، في «المصري اليوم»، بتاريخ 12 نوفمبر 2013، وموقع «السينما دوت كوم» في قاعدة بياناته.

والأكثر دهشة أن جريدة الأهرام، وبتاريخ 13 نوفمبر 2007، أعلنت وفاة الفنان يونس شلبي عن عمر يناهز 62 عامًا، وهو ما يعني أنه مولود في 1945، ليظل تاريخ ميلاد «شلبي» لغزًا مثيرًا يتطلب البحث.

شبكةعيونالإخبارية

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