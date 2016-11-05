القبض على سكرتير بنيابة مدينة بدر متلبسًا بالرشوة

كتب أحمد إسماعيل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سكرتير بنيابة مدينة بدر متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة مقابل تزوير بعض التوقيعات على القضايا.

وقال مصدر أمنى، إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة والرقابية تلقت عددا من البلاغات والشكاوى من المواطنين تفيد قيام "أشرف . م" سكرتير بنيابة مدينة بدر بتزوير بعض الأوراق مقابل تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأسفرت التحريات عن صحة البلاغات، فتم العرض على رئيس النيابة، والذى أصدر أذنا بالقبض على المتهم، حيث تم إعداد كمين له عن طريق أحد المصادر السرية، وضبط متلبسًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر نيابة مدينة بدر الجزئية، التحقيق معه.