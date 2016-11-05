موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء.. النقل: لم نصدر قرارا بزيادة تذاكر المترو

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة المقبلة عددا من الأخبار الهامة من بينها، تأكيد رئيس مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار التذاكر، وتصريح وزير النقل الروسى عن جاهزية موسكو للتعاون مع مصر بشأن المطارات، وتأكيد رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى الإنجليزى أن الإصابة التى لحقت به لن تمنعه من اللحاق بمباراة المنتخب مع غانا.

قال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه سيتم طبع ستيكر على كل السيارات ولافتات فى المواقف لعدم التلاعب فى الأجرة، مشيرًا إلى أنه تفقد عددا من المواقف الرئيسية والتقى عددا من السائقين والمواطنين مستقلى السيارات مضيفًا: "أنا قلت للسواق يابنى لو خدت نص جنيه زيادة من الراكب مراتك هتروح تدفعه 5 للدكتور أو ربنا يرزقها بتاجر جشع ياخده منها"



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أطلق حزب مستقبل وطن برئاسة أشرف رشاد، مبادرة جديدة تحت عنوان "هنسند معاكم"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى يعقد حاليا للتعليق على القرارات الأخيرة للحكومة.



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وقال أسامة مصطفى رئيس جمعية تواصل: إن المبادرة تدعو جميع الشركات لزيادة رواتب العاملين بها. وأكد مختار أنه تم التواصل مع عدد من الشركات، وطرحت المبادرة عليها واستجابوا لها، وسيتم الإعلان عن هذه الشركات فى مؤتمر صحفى قريبا.

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، اليوم السبت، أن وزراته لم تتلق بعد دعوة من مصر لزيارة الخبراء الروس للتحقق من أمن المطارات المصرية مرة أخرى.



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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان التى عقدت قمتها الأخيرة في القاهرة الشهر الماضي.



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ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية والموقع الإلكترونى لكنيسة كاثوليك فى سان دييجو بولاية كاليفورنيا أن الكنيسة قالت لرعاياها، إن الشيطان يعمل من خلال سياسيين مثل المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلارى كلينتون وحذرت من أن التصويت للديمقراطيين "خطيئة مهلكة".



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قال محمد عز، المستشار الاعلامى لوزارة النقل، إنه حتى الآن لم يصدر أى قرار بقيمة الزيادة الجديدة على تذاكر المترو. ونفى عز، ما تردد عن زيادة سعر تذكرة المترو، مؤكدا أنه فى حالة صدور القرار سيتم إعلانه للجمهور عبر كافة وسائل الإعلام.



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"راية الثورة ترفرف فى أربع دول عربية"، بهذه العبارة لخص الجنرال محمد رضا نقدى، قائد قوات الباسيج الإيرانية المشهد الإقليمى مستعرضاً النفوذ والتوغل الذى بلغته طهران فى دوائر القرار داخل دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء، والذى بدأت بالفعل فى جنى ثماره مستغلة انزلاق تلك الدول فى نزاعات أهلية تارة، وانشغال القوى السنية والخليجية الكبرى فى حروب الرهانات الخاطئة، التى بدأت منذ اندلاع ثورات الربيع العربى تارة آخرى.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، اجتماعا ضم كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة والاستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، بالإضافة إلى رؤساء هيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس شركة الريف المصرى.



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رغم الاهتمام الكبير بحفل زفاف الفنانة إيمى سمير غانم على النجم حسن الرداد، إلا أن الجدل الأكبر حول حفل زفاف الثنائى الأحدث فى الوسط الفنى كان حول فستان شقيقة العروس الفنانة دنيا سمير غانم، وروج البعض لسرقة فستان النجمة دنيا سمير غانم من تصميم أجنبى، وغيرها من الأقاويل.. فى السطور التالية نحاور نجم تصميم الأزياء هانى البحيرى - مصمم الفستان - الذى كشف لليوم السابع كل ما يتعق بالفستان بالتفصيل.



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انتزع النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالى، جائزة أفضل لاعب فى فريق الذئاب لشهر أكتوبر الماضى، فى تصويت الجماهير.



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مصطفى بكرى: اللجنة تجتمع خلال 48 ساعة لصياغة التقرير والاتفاق على المسؤولين عن القصور.. غلاب: تم إعادة فتح طرق المحافظات المتضررة بنسبة 99%.. والغول: سنبحث موقفنا من طلب إقالة 4 محافظين

استمرارًا للجهود التى تبذلها لجنة السيول، المشكلة من قبل البرلمان لمتابعة الإجراءات العملية التى تتخذها الجهات التنفيذية والقوات المسلحة لإنقاذ المحافظات الأربعة المتضررة من السيول فى الآونة الأخيرة، تنتهى اللجنة من صياغة التقرير الخاص بها خلال الأسبوع الجارى، تمهيدًا لرفعه للأمانة العامة لمجلس النواب، لإدراجه ضمن جدول المناقشة بالجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع المقبل.

يزور رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، جيرار لارشيه، مجلس النواب المصرى، يوم الاثنين المقبل، ويلتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مكتبه بمقر المجلس.

يستعرض "برلمانى" موجز أخبار اليوم السبت، ويتضمن أهم 10 أخبار وتقارير نُشرت خلال الساعات القليلة الماضية، ويأتى فى صدارتها تصريحات النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، حول أهمية زيادة رواتب العاملين الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه شهريًّا، بما يحفظ لهم حياة كريمة.



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نشر عدد من الأشخاص يطلقون على أنفسهم "مجموعة إنقاذ الحيوانات"، مقطع فيديو صادم لفتاة بريطانية تعاقب حصان أسقطها من على ظهره، بوحشية.

وأظهر الفيديو الفتاة وهى تحاول أن تمتطى الحصان، ولكنه أسقطها على الأرض لتعاقبه على ذلك بوابل من الضربات القاسية بالسوط.

كرم الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، الفنان المصرى جميل راتب ومنحه الصنف الأول من الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة، على هامش مهرجان قرطاج السينمائى، اعترافا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.

حرص محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك المعار لاتحاد جدة السعودى، خلال فترة تواجده بالقاهرة على التواجد بمنطقته فى مصر القديمة، فى استعادته للذكريات خلال فترة تأهيله من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، وأدت إلى غيابه عن مواجهة المنتخب الوطنى وغانا، المقرر لها 13 نوفمبر الجارى، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

نجح فريق تشيلسى الإنجليزى فى تسجيل هدفين فى دقيقتين متتاليتين بمرمى منافسه إيفرتون، خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "بريميرليج".

وسجل هازارد الهدف الأول لتشيلسى فى الدقيقة 19 بتسديدة رائعة، قبل أن يضيف المدافع الإسبانى ماركوس ألونسو الثانى فى الدقيقة 20 .



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احتفل النجم حسن الرداد بحفل زفافه على النجمة إيمى سمير غانم فى مدينة الجونة وسط حضور كبير من نجوم الفن، حيث بدأ حفل الزفاف فى الساعة الـ4 عصرا تقريبا، حيث ظهرت العروس وهى تحمل فى يدها "شمسية بيضاء".