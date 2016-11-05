معلومات عن جاد الحق عويس شبرا : صدر ضده حكمٌ ب"الإعدام" وأقنعه "الشعراوي" بعدم اعتزال الفن ...

سمر العشري

اشتهر وسط الجمهور بتجسيده شخصية الأب، التي أداها في أغلب أعماله المسرحية والسينمائية والدرامية، ليتحول الدور إلى لقب لازمه طيلة حياته وحتى بعد رحيله، وأرجع سبب عدم خروجه من هذه الدائرة إلى جسده الضخم وملامح وجهه، وكذلك لخشونة صوته.

دخل عالم التمثيل متأخرًا بفعل التقاليد المحافظة، لكنه تمكن من أسر قلوب الجماهير في فترة وجيزة، ورغم بدايته المتميزة وقوة حضوره فيما بعد لم يدم مشواره الفني، بعد أن قال القدر كلمته وحرم متابعيه من الاستمتاع بأدائه بصعود روحه إلى خالقها، ورغم أن الموت غيبه عنّا إلا أن الفنان حسن عابدين لايزال حاضرًا بما قدمه.

وفي الذكرى الـ27 لرحيله، يستعرض «المصري لايت» 30 معلومة عن الفنان حسن عابدين، وفق ما قاله في حوار إذاعي قديم مع الإعلامي مفيد فوزي، وما رواه ابناه خالد وهبة في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وكذلك ابن أخيه عمرو عابدين، وحفيدته دينار :

هو حسن عبدالوهاب عابدين، وُلد في 21 أكتوبر عام 1931 بمحافظة بني سويف. في عام 1948 كان من ضمن الفدائيين الذين توجهوا لفلسطين، ورغم بلوغه حينها 17 عامًا إلا أنه صدر بحقه حكم بالإعدام لقتله إسرائيليين، لكنه هرب بمساعدة بعض زملائه الذين هددوا القاضي بتفجير أنفسهم، وهرب بعدها عائدًا إلى مصر. ببلوغه سن 21 عامًا تطوع عابدين في الجيش، عقب ثورة يوليو 1952. بدأ عابدين التعلق بالتمثيل وهو في الرابعة من عمره، خلال دراسته في مرحلة الروضة، بعد أن كانت المعلمة تطلب منه عرض الحوار الدائر بين الحيوانات في الكتب بحصة المحفوظات. اشتهر عابدين بتجسيد دور الأب، وبدأ في أداء هذه الشخصية منذ العاشرة من عمره في المرحلة الابتدائية، حتى إنه كان يستعمل «المكياج» و«يعجّز نفسه»، حسب قوله لأداء الشخصية وهو صغير السن. لتألقه في التمثيل خلال تواجده بالمدرسة، كان يلقى تشجيع من حوله، ويروي: «مدير المديرية كان باشا بيديني ساعة، أو قلم حبر دهب، وألاقي المدرسة كلها تحتضني، وده كان نوع من التكريم». حرمه والده من الذهاب إلى القاهرة ودخول الجامعة، بعد أن قال أحد أصدقائه إن حسن إذا سافر سيدخل معهد السينما، وهو الأمر الذي كان لا يتوافق مع الحياة الريفية حينها، بناءً عليه جعل نجله يحرس الغيط. تمكن عابدين من دخول عالم التمثيل بعد أن جاءت «الفرقة العسكرية» لمحافظة بني سويف، وتعرف على شروط الالتحاق بها، وكان على رأسها عمله في وظيفة حكومية، وعليه طلب من والده أن يُوظف، ووافق الأخير على ذلك. تسلّم عابدين جواب توظيفه في محكمة بني سويف، وعليه اتجه مباشرة إلى الفرقة العسكرية للمشاركة في النشاط المسرحي. أول عمل مسرحي لعابدين كان عن الاستعمار الفرنسي، وكان مؤلف العرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. انضم عابدين إلى فرقة يوسف بك وهبي المسرحية، وأدى 15 عرضًا، لكن دون تسجيل لها اعتبر حسن أنه من الطريف تجسيده دور والد الفنانة أمينة رزق، كما أن يوسف وهبي كان زوجها في العمل، وكان يقول له «يا عمي»، وكان يرد عابدين عليه بـ: «يا بني». اشتهر عابدين في التليفزيون بمجموعة من المسلسلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا، أشهرها «أهلًا بالسكان»، و«أنا وأنت وبابا في المشمش»، و«نهاية العالم ليست غدًا»، و«في حاجة غلط». قدم عابدين عدة أفلام، منها «درب الهوى»، و«عنبر الموت» وغيرهما. ذاع صيته جليًا في المسرح، وقدم عدة أعمال منها «عش المجانين»، جسد فيها أشهر أدواره «جاد الحق شبرا»، و«ع الرصيف». رأى عابدين أن أغلب المتواجدين على الساحة الفنية في عصره أغلبهم ليسوا موهوبين، وقال: «اللي تحت السطح مئات وألوف وكلهم مواهب وكلهم وكلهم وكلهم.. واللي فوق السطح نسبة قليلة منهم أصيلة، والباقي مزيف، كيف زُيف الباقي الله أعلم.. هي فقاقيع وصلت إلى السطح وأصبحت تملأ الآذان، والأضواء مسلطة عليها بشكل واضح». خلال عرض مسرحية «بولوتيكا» هدد عابدين بعدم استكمال العمل لغضبه من الفنانين وحيد سيف وحسين الشربيني، بعد أن تلفظا بكلام فيه إيحاء جنسي، ما أثار تحفظ بعض الجمهور. كان الفنان حسن عابدين متزوجًا من ابنة عمه، وأنجب منها 4 أبناء، هم طارق وخالد وإيمان وهبة. حسن عابدين هو عم المخرج التليفزيوني ومدير قناة «Nile Life»، عمرو عابدين. رفض عابدين دخول نجله خالد عالم التمثيل وغضب لذلك، رغم طلب عمر الشريف ابنه للعمل معه، وهدده قائلًا: «يوم ما تفكر ف حاجة زي كده تعملها لا أنت ابني ولا أعرفك»، بعد أن ضرب الطاولة بيده واصطدمت بنجفة المنزل إثر انفعاله. رفض كذلك دخول ابن أخيه عمرو لعالم الإخراج السينمائي، ما دفع الأخير للتهرب منه من خلال اشتغاله بالرسوم المتحركة. رشح المهندس عثمان أحمد عثمان الفنان حسن عابدين للمشاركة في أحد إعلانات شركات المياه الغازية في الثمانينيات، بعد أن تحدث مع طارق نور، ووافق بدافع أن السلعة وطنية. كان عابدين يطلق على نجله خالد لقب «مدير أعماله»، حتى يتسنى لابنه السفر معه خلال تصوير الإعلانات خارج مصر. تجنب عابدين تصوير أي إعلان تجاري مرة أخرى بسبب النقد الذي واجهه بعد أول تجربة له، ورفض بعدها عروضًا للتصوير، كان أبرزها من شركة سيارات شهيرة، رغم تقدمها له بعرضٍ مغري. أُصيب عابدين بحالة اكتئاب شديدة بسبب الهجوم الشرس الذي تعرض له عقب حملة إعلانات المياه الغازية التي أداها. كان عابدين يفضل مشاورة ابنته الكبرى إيمان في اختيار السيناريوهات، وكان يقول لها: «لو إنتي موافقة أنا خلاص موافق»، كما أنها كانت تراجع له النص الذي سيلقيه على خشبة المسرح، ويتشاركان سويًا في تأليف «إفيهات» مضحكة. ناسب حسن عابدين عائلة الفنان الراحل فؤاد المهندس، فالأخير هو عم زوج الابنة الكبرى إيمان. قرر عابدين اعتزال الفن أثناء عرض مسرحية «عش المجانين»، بعد أن زار قبر الرسول في المسجد النبوي ورفض الحراس وقوفه أمام الضريح بسبب عمله الفني، لكن أعاده إلى العمل الشيخ محمد متولي الشعراوي وحثه على استكمال مسيرته، وكان معهما في الجلسة صديقه إبراهيم الشامي توفي حسن عابدين في 5 نوفمبر عام 1989، بسبب سرطان الدم. بعد وفاته حصل على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم «عنبر الموت».

شبكةعيونالإخبارية

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