مباحث التموين : ضبط طن "سكر" داخل "مركز طبى" فى بنى سويف ...

سمر العشري

ضبطت وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف برئاسة المقدم محمد محفوظ ، بالتعاون مع مديرية تموين بنى سويف، طن سكر مخزن داخل مركز طبى بمدينة الفشن جنوب بنى سويف .

كان اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير ادارة البحث الجنائى ، بورود معلومات لوحدة مباحث التموين بقيام تاجر بتخزين كميات من السكر داخل أحد المراكز الطبية بالتنسيق مع عامل المركز .

وعلى الفور انتقلت حملة من وحدة مباحث التموين بالتعاون مع وادارة تموين الفشن، إلى المركز الطبى، وتم العثور على طن سكر مخبىء فيه .

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وعلى العامل الموجود فى المركز وتحرر المحضر رقم 25992 جنح مركز شرطة الفشن، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة .

واعترف العامل الموجود فى المركز الطبى أن الكمية المضبوطة يمتلكها "محمد.ع.ي" تاجر، ومقيم مدينة الفشن، وأن التاجر اتفق معه على تخزين الكمية لتغيب طبيب المركز الطبى فى اجازتة الاسبوعية .

شبكةعيونالإخبارية

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