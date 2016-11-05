"مسلحون" يسطون على سيارة محملة بالسجائر بقنا و "يشعلون النيران" بها ...

سمر العشري

تكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لكشف ملابسات قيام مجهولين مسلحين بسرقة سيارة محملة بكميات من السجائر، وإشعال النيران بها بعد سرقتها بقرية الحلفاية بنركز نجع حمادى .

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات قيام المسلحين بسرقة السيارة تحت تهديد السلاح وإشعال النيران بها عقب سرقة محتويات السيارة من السجائر، وفروا هاربين فيما تكثف إدارة البحث الجنائى جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .

شبكةعيونالإخبارية

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