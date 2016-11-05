أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

"دعوة قضائية" تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار "المواد البترولية" ...

  • مصر
  • 121
Google+ Print
"دعوة قضائية" تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار "المواد البترولية" ... "دعوة قضائية" تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار "المواد البترولية" ...

تلقت محكمة القضاء الإدارى ، السبت، أول دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، تطالب بإلغاء قرار زيادة المواد البترولية "الوقود والمحروقات" وتحديدا بنزين 80 والسولار والكيروسين، فيما تضمنه من رفع الدعم عنها لما سيلحق هذا القرار من ضرر بالغ خاصة بمحدودي الدخل .

جاء في الدعوى التي أقامها كل من المحاميين إبراهيم سعودي، وعلاء منازع، أن القرار افتقد أحد أهم أركانه وهو السبب الواقعي من إصداره، إذ أنه بدا في ظاهره وكما ذكر رئيس الوزراء أن رفع الدعم عن بعض السلع سيعود بفائدة لمن يستحق هذا الدعم، إلا أن القرار في ظاهره ومضمونه لن يحقق ذلك، لما سيخلفه من رفع في أسعار جميع السلع الأخرى التي تطال جميع الفئات وبالأخص محدودي الدخل والفقراء في المقام الأول.

وتضمنت الدعوى، أن القرار لم يكتمل قانونًا، إذ أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية، وبالتالي لا يُعد نافذًا وغير معمول به على الرغم من بدء العمل به فعليًا منذ تاريخ إصداره من قبل محطات الوقود .

وطالبت الدعوى، الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار وإلزام بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن محكمة القضاء الإداري بصدد تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى المقرر نظرها أمام الدائرة الأولى بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن