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استطلاع : كلينتون تتقدم على ترامب بنقطة مئوية واحدة

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استطلاع : كلينتون تتقدم على ترامب بنقطة مئوية واحدة استطلاع : كلينتون تتقدم على ترامب بنقطة مئوية واحدة

هيلاري كلينتون ودونالد

أظهر استطلاع للرأي لمعهد ماريست، نشرت نتائجه اليوم السبت، تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بنقطة مئوية واحدة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب على مستوى كل الولايات الأمريكية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.

وأظهرت استطلاعات أخرى استمرار تقدم كلينتون في ولايات قد تكون حاسمة في تحديد الفائز لكن الفارق بينها وبين منافسها ضاق بعد الكشف في الأسبوع الماضي عن أن مكتب التحقيقات الاتحادي يفحص مجموعة جديدة من رسائل البريد الالكتروني في إطار تحقيق يجريه في طريقة تعاملها مع معلومات سرية أثناء عملها وزيرة للخارجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

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