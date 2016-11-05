مانشستر سيتي يقع في فخ ميدلزبره

أحرز ميدلزبره هدف التعادل في الزمن القاتل بمرمى مانشستر سيتي، حارما إياه من نهاية أسبوع رائعة.

وأقيمت المباراة مساء السبت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم سيتي بهدف الأرجنتيني سيرخيو اغويرو في الدقيقة (43) وسيطر على معظم مجريات المباراة، بيد أن ميدلزبره عادل في الوقت القاتل (الدقيقة 90) عبر الهولندي مارتن دي رون.

ورفع سيتي رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن كل من آرسنال الذي يلتقي جاره توتنهام الأحد وليفربول الذي يستقبل واتفورد.

وكان مانشستر سيتي يأمل انهاء اسبوعه بشكل رائع بعد فوز ثأري رائع على برشلونة الإسباني 3-1 في دوري أبطال أوروبا، معوضا هزيمته الموجعة صفر-4 بكامب نو.