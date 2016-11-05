وزير المالية الكويتي : إصدار سندات دولية لسد العجز في الموازنة

ستصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق العالمية، لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفادت صحيفة القبس الكويتية، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية أنس الصالح قوله، إن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الأميركي بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس، حسبم ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6,6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه حاليًا.

وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها.

وهذه أول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين.

وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عامًا متتالية.

وساهمت عائدات النفط بنحو 95% من العائدات العامة خلال تلك الفترة، وخلال العامين الماضيين خسر النفط نحو 60% من قيمته.

ويتوقع أن تشهد الموازنة في الكويت — البالغ عدد سكانها 1.3 مليون كويتي و3 ملايين أجنبي – عجزًا بمقدار 29 مليار دولار في العام المالي الحالي.

وخلال سنوات الفائض تمكنت الكويت من جمع نحو 600 مليار دولار في صندوقها للثروة السيادية في أصول واستثمارات معظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.