الحلقة الثالثة من مسلسل "عطر الجنة": "ناصع" يكتب كل أملاكه لابن أخيه "بدر"

كتب : ندى سامي الأحد 14-07-2013 01:45

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عطر الجنة، مفاجأة حيث كتب ناصع جميع أملاكه لابن أخيه بدر، قبل وفاته، حتى يحافظ على أموال بناته؛ خوفا من سطو أخيه عليها.

بعد مشاجرات عديدة بين بدر الذي يقوم بدوره الفنان عبدالله أبو شهري، وهند التي تقوم بدورها الفنانة هيا عبد السلام، قامت والدة هند بكشف جميع الأوراق التي تثبت أن ناصع كتب جميع أمواله لبدر قبل وفاته، لكن لم تقتنع هند.

وأثناء قيادة خليفة سيارته، منشغلا على والدته اصطدم بسيارة شخص يحمل جنسية أمريكية، وأصر على أن يخبر الشرطة ما جعل خليفة يتصل بابنة الكبير ليطلب منه المساعدة، وبالفعل حضر واقترح على أبيه الانصراف وهو سيحل المشكله، ونصحة بعدم العودة إلى المنزل.

انشغل بال منال التي تقوم بدورها الفنانة زهرة عرفات على خليفة؛ لأنها تتصل به ولا يرد، فاقترحت عليها هند أن تزوره في منزله حتى تطمئن عليه، وعندما وصلت إلى المنزل وجدت زوجة خليفة، وهو ما عرضها لصدمة وقررت الابتعاد عن خليفة.

يذكر أن مسلسل عطر الجنة من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات، وعبد الله أبو شهري، وهيا عبد السلام، وأسيل عمران، وأسمهان توفيق، وعلي محسن، وعبد الله الإمام.