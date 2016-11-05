وزارة النقل: لم نصدر قرارا رسميا بزيادة سعر تذكرة المترو حتى الآن

كتب رضا حبيشى

قال محمد عز، المستشار الاعلامى لوزارة النقل، إنه حتى الآن لم يصدر أى قرار بقيمة الزيادة الجديدة على تذاكر المترو. ونفى عز، ما تردد عن زيادة سعر تذكرة المترو، مؤكدا أنه فى حالة صدور القرار سيتم إعلانه للجمهور عبر كافة وسائل الإعلام.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن وزارة النقل رفعت تقريرًا إلى مجلس الوزراء لتطبيق زيادة موحدة على سعر تذكرة المترو قيمتها جنيه واحد، لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه، مع زيادة أسعار الاشتراكات باستثناء اشتراك الطلاب بنسب تتراوح بين 50% و100%، وأن التقرير تضمن دراسة حديثة تقارن أسعار وسائل النقل الأخرى بسعر تذكرة المترو قبل وبعد الزيادة المقترحة.

وأضاف المصادر لـ"اليوم السابع" أن التقرير الذى رفعه الدكتور جلال سعيد وزير النقل إلى مجلس الوزراء ذكر أن خسائر مرفق المترو نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية والسعر الذى تباع به للجمهور تصل إلى 25 مليون جنيه شهريا، وأن هذه الزيادة المقترحة والمقدرة بجنيه واحد على قيمة التذكرة ستحقق تعادل بين مصروفات مرفق المترو وإيراداته.