الرئيس السيسي يجرى اتصالا بنظيره القبرصى لتعزيز العلاقات الاقتصادية

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان التى عقدت قمتها الأخيرة في القاهرة الشهر الماضي.

وأعرب الرئيس السيسى، عن تقديره لمواقف قبرص المساندة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي وحرصها على شرح حقائق الأمور في مصر والشرق الأوسط لبقية الشركاء الأوروبيين.

من جانبه، أكد الرئيس القبرصى خلال الاتصال حرص بلاده علي الاستمرار في تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والأمن فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأكد رئيس قبرص علي الاهتمام الذي توليه بلاده لمواصلة تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر ومتابعة نتائج القمم الثلاثية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة في عدد من المجالات.

وتطرق الاتصال إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة الي المستجدات علي الصعيد الإقليمي. وقد اتفق الجانبان علي الاستمرار في التنسيق المكثف بينهما.