"اليوم السابع": إجراءات حكومية لحماية الغلابة

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، عددا من الملفات الهامة على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، عن إجراءات حكومية لحماية الغلابة، و6 تحديات لإنقاذ الاقتصاد المصرى، بعد تعويم الجنيه، وتحريك أسعار الوقود.

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6 تحديات لإنقاذ الاقتصاد المصرى بعد تعويم الجنيه .. ورفع الدعم عن الوقود

1 إنشاء مصانع جديدة .. 2 تنشيط دور المجتمع المدنى وترشيد الإنفاق الحكومى

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