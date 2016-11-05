5 أعضاء بمجلس إدارة "الأهرام" يجمدون عضويتهم احتجاجا على سوء الإدارة

كتب محمد السيد

علم "اليوم السابع" من مصادر داخل مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن 5 أعضاء بالمجلس جمدوا عضويتهم احتجاجا على سوء الإدارة، وأن البعض منهم تقدم بمذكرة لجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة.

من جانبه قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لـ"اليوم السابع"، إن القانون لا يوجد فيه تجميد عضوية، موضحا أنه إما أن يتقدم العضو باستقالته أو يستمر فى ممارسة عمله لحين أن يكون هناك أمر جديد.

وأضاف الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: "المجلس يبحث الأمر حاليا واللى جمدوا عضويتهم اثنين فقط حسب المذكرات التى وردت لنا".