الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة شرقي صنعاء

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، على مواقع جديدة بمديرية نهم “40 كيلومترًا شرقي صنعاء”، بعد معارك عنيفة اندلعت مع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وقال الناطق باسم مقاومة صنعاء، عبد الله الشندقي، في بيان “تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير قرية المبدعة، وجبال بني بارق، التي كانت تسيطر عليها المليشيات في منطقة نهم، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار إلى أن “المعارك أسفرت عن مقتل 19 من مليشيات الحوثي وصالح وجرح العشرات في حين دمرت ثلاث مدرعات وأربعة دوريات عسكرية للحوثيين محملة بالأفراد والسلاح”.

كما خلفت المعارك بحسب الشندقي، ثلاثة قتلى في صفوف الجيش والمقاومة، وجرح خمسة آخرين.

وأوضح الناطق باسم مقاومة صنعاء، أن “المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن في ظل تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد كبير وفاعل لطيران التحالف العربي الذي كان له الدور الكبير في حسم المعركة باستهداف تعزيزات المليشيات، وأماكن تجمعها، والمواقع التي تتمركز فيها”.

ومنذ أشهر تخوض قوات الجيش والمقاومة في صنعاء معارك عنيفة في مديرية “نهم”، ضد مسلحي الحوثي وصالح، خلفت أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.