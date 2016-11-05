الرئيس العراقي : اقتربت المسافة إلى الموصل بعد تحرير «حمام العليل»

قال الرئيس العراقى فؤاد معصوم إن تحرير ناحية “حمام العليل” جنوب الموصل من قبضة تنظيم “داعش” نصر جديد على الإرهاب قرب المسافة نحو انجاز الهدف الكبير المتمثل باستكمال تحرير مدينة الموصل وكامل محافظة نينوي وإنقاذ العراقيين من جور وظلم العصابات الظلامية المجرمة.

وهنأ معصوم ، فى كلمة للشعب العراقى اليوم السبت ، العراقيين بحرير “حمام العليل” من فلول داعش ، وحيا بسالة ومهنية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها ووحدتها فى الدفاع عن سيادة العراق ونظامه الديمقراطى الاتحادى وأمن وسلام المنطقة والعالم.

وكانت قوات الشرطة الاتحادية سيطرت على ناحية “حمام العليل” آخر معاقل تنظيم داعش جنوب الموصل، ورفعت العلم العراقى فوق مبنى الناحية.

أ ش أ